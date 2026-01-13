В Китае подметили «синхронный удар» Москвы и Пекина по Японии

Россия и Китай нанесли «синхронный удар» по Японии, обратили внимание авторы китайского издания Baidu. По их словам, таким образом Москва и Пекин отреагировали на планы Токио завладеть ядерным оружием. В частности, в начале декабря Россия расширила перечень товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, включая химические соединения и материалы, применяемые в производстве военного оборудования.

Решение России расширить эмбарго именно сейчас, несомненно, является серьезным ударом по Токио, — говорится в публикации.

После этого, продолжили авторы материала, «в дело вступил Китай». В частности, Пекин проинформировал Токио об отказе заключать новые контракты на поставки редкоземельных металлов, в том числе сырья для производства микроэлектроники и военной техники.

Ранее появилась информация, что сразу несколько китайских госпредприятий уведомили японских партнеров о возможном отказе от заключения новых контрактов на поставки редкоземельных металлов. Предполагается, что такой шаг может серьезно ударить по японской промышленности, которая сильно зависит от китайского экспорта редкоземельных элементов.