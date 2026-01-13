Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 07:55

В Китае подметили «синхронный удар» Москвы и Пекина по Японии

Baidu: Россия и Китай ударили по желающей получить ядерное оружие Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия и Китай нанесли «синхронный удар» по Японии, обратили внимание авторы китайского издания Baidu. По их словам, таким образом Москва и Пекин отреагировали на планы Токио завладеть ядерным оружием. В частности, в начале декабря Россия расширила перечень товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, включая химические соединения и материалы, применяемые в производстве военного оборудования.

Решение России расширить эмбарго именно сейчас, несомненно, является серьезным ударом по Токио, — говорится в публикации.

После этого, продолжили авторы материала, «в дело вступил Китай». В частности, Пекин проинформировал Токио об отказе заключать новые контракты на поставки редкоземельных металлов, в том числе сырья для производства микроэлектроники и военной техники.

Ранее появилась информация, что сразу несколько китайских госпредприятий уведомили японских партнеров о возможном отказе от заключения новых контрактов на поставки редкоземельных металлов. Предполагается, что такой шаг может серьезно ударить по японской промышленности, которая сильно зависит от китайского экспорта редкоземельных элементов.

Китай
КНР
Россия
Япония
Токио
ядерное оружие
В Китае подметили «синхронный удар» Москвы и Пекина по Японии
