В Китае одобрили клинические испытания третьей вакцины от коронавируса

Власти КНР согласовали клинические испытания третьей вакцины от коронавируса, которую разработала национальная фармацевтическая компания Sinopharm.
Это рекомбинантная вакцина, содержащая элементы шиповидного белка коронавируса, — говорится в официальном заявлении компании, размещённом в соцсети Weibo.
В Sinopharm также отметили, что разработка отличается «усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма».
Согласно официальным данным, кроме этой новинки в Китае создали ещё пять препаратов от COVID-19, три из которых — инактивированные, а ещё два — аденовирусный и рекомбинантный белковый. Они предусматривают вакцинацию в один, два или три этапа,
Как писал NEWS.ru, ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединённые Штаты и некоторые другие страны мешают выявить источник возникновения коронавируса. По его словам, помехи создают политические факторы.