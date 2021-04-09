В Китае одобрили клинические испытания третьей вакцины от коронавируса

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Власти КНР согласовали клинические испытания третьей вакцины от коронавируса, которую разработала национальная фармацевтическая компания Sinopharm.

Это рекомбинантная вакцина, содержащая элементы шиповидного белка коронавируса, — говорится в официальном заявлении компании, размещённом в соцсети Weibo.

В Sinopharm также отметили, что разработка отличается «усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма».

Согласно официальным данным, кроме этой новинки в Китае создали ещё пять препаратов от COVID-19, три из которых — инактивированные, а ещё два — аденовирусный и рекомбинантный белковый. Они предусматривают вакцинацию в один, два или три этапа, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Соединённые Штаты и некоторые другие страны мешают выявить источник возникновения коронавируса. По его словам, помехи создают политические факторы.