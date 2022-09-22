В Китае бывшего чиновника приговорили к смертной казни за взятки Экс-министра юстиции Китая Фу Чжэнхуа приговорили к смертной казни за взятки

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В Китае бывшего министра юстиции Фу Чжэнхуа приговорили к смертной казни, пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что чиновник был обвинен в получении взяток в особо крупном размере. Приговор будет приведен в исполнение через два года.

Судебное заседание состоялось в четверг, 22 сентября, в городе Чанчунь провинции Цзилинь. Суд доказал, что бывший министр юстиции КНР за время своего пребывания на посту получал взятки на общую сумму более 117 млн юаней ($16,5 млн). Чжэнхуа полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Чиновника приговорили к высшей мере наказания и дали отсрочку в два года. О том, как именно пройдет смертная казнь, СМИ не сообщают.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил частично снять мораторий на смертную казнь в России на период проведения специальной операции на Украине. По его мнению, высшую меру наказания следует использовать в отношении военных преступников. К военным преступникам депутат отнес, в частности, власти украинского государства.

При этом Сергей Степашин, в разные годы возглавлявший правительство России, Министерство юстиции, ФСБ, Федеральную службу контрразведки, Счетную палату РФ, в настоящее время являющийся председателем Ассоциации юристов страны, высказался против возвращения смертной казни. По его мнению, пожизненное лишение свободы является более суровым наказанием для преступников.