В Китае 15 человек погибли из-за проливных дождей

Фото: Chen Zhenhai/XinHua/Global Look Pres

В городе Чунцин на юго-западе Китая из-за проливных дождей, которые начались еще 3 июля, погибли 15 человек. Еще четверо в результате непогоды пропали без вести, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Тем временем китайский национальный метеорологический центр предупреждает о сохранении действия «желтого» уровня опасности в других регионах в связи с аномальной жарой.

Как уточняет издание, теплый фронт затронет обширные районы. Предупреждения об аномально высокой температуре воздуха коснулись городов Пекин и Тяньцзинь, провинций Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, Хунань, Цзянси, Фуцзянь, Гуандун, а также Синьцзян-Уйгурского автономного района. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 35 градусов.

Кроме того, местами в Пекине, Тяньцзине и провинциях Хэбэй, Шаньдун и Хэнань температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов. В метеорологическом центре местным жителям рекомендуют сократить время пребывания на улице и не допускать обезвоживания, чтобы избежать теплового удара.

В Венесуэле ранее двенадцать шахтеров-нелегалов погибли в результате затопления проливными дождями заброшенной шахты Талавера. Трагедия произошла в муниципалитете Кальяо. Всего в забое в тот момент находились около ста человек.