В Иране рассказали о поставках вооружений России МИД Ирана назвал неправильной поставку оружия Украине или России

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине. Министр отметил, что руководство страны считает неправильным отправку любой стороной оружия как Киеву, так и Москве. Глава ведомства при этом напомнил, что у Тегерана с Москвой есть соглашение об оборонном сотрудничестве, пишет РИА Новости.

У нас есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией​​​. Но мы не поддерживаем какую-либо из сторон в украинском конфликте, что приведет к его продолжению, — рассказал Хосейн Амир Абдоллахиан.

Дипломат добавил, что Иран намерен продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры.

О том, что тема закупки Россией у Ирана боевых дронов искусственно вбрасывалась в американские СМИ, заявляли официальный представитель российского МИД Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что ставка Соединенных Штатов на политику санкций лишь сближает государства, которые подверглись применению подобных мер. В дальнейшем санкционная политика такого рода обречена на провал.