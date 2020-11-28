В Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4 км

https://static.news.ru/photo/2c162bd0-323e-11eb-9193-fa163e074e61_660.jpg Фото: InformeSismico/twitter.com

На индонезийском острове Ломблен вулкан Левотоло выбросил столб пепла. Высота выброса составила порядка четырёх километров. Об этом сообщил в воскресенье местный Вулканологический и геологический центр по смягчению последствий стихийных бедствий.

К этому моменту активность вулкана до сих пор высокая, и он может продолжать выбрасывать пепел. Вулканологи порекомендовали жителям покинуть территорию в радиусе 4 км от Левотоло, а также запастись масками и защитным оборудованием для кожи и глаз, приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, власти запретили полёты в этом районе страны и закрыли местный аэропорт.

Пока информации о жертвах и разрушениях нет. До этого центр сообщал о выбросе столба пепла на высоту около 500 м.

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