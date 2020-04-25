В Индонезии приостановили перенос столицы на Калимантан из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/891acfe0-86c0-11ea-8a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Herwin Bahar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Индонезии временно прекратили реализацию проекта по переносу столицы из Джакарты на остров Калимантан в связи с пандемией коронавируса.

Часть выделенных на это средств была направлена на борьбу с распространением инфекции. В частности, на строительство новых больниц и модернизацию уже существующих, сообщает The Straits Times.

Глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индравати рассказала изданию, что пока объём средств, который будет заложен в бюджете на 2021 год на перенос столицы, не определён. При этом отметила, что реализация данного проекта будет способствовать восстановлению экономики страны. Завершить его планируется в 2024 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Индонезия стала лидером по числу заражённых коронавирусом в регионе. Там инфекция была выявлена у более чем шести тысяч человек.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели — свыше 743 тысяч.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались — 325.