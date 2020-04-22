В Харбине из-за халатности врачей коронавирусом заразились 78 человек

https://static.news.ru/photo/ab2cb3d2-847c-11ea-9280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Song/Keystone Press Agency/Global Look Press

В столице китайской провинции Хэйлунцзян Харбине коронавирусом заболели 78 врачей и пациентов из-за халатности медиков.

Как пишет издание «Пэнпай», 87-летний мужчина по фамилии Чэнь лежал в больнице с повышенной температурой тела. Тест на коронавирус ему не делали, а сам пациент был уверен, что не заразен, поскольку ранее проконсультировался через соцсеть со знакомым врачом. Тот предположил у него гипостатическую пневмонию, возникающую у долго лежащих людей.

Позднее мужчину перевели в другую больницу и поместили в общую палату. Там также по неизвестным причинам ему не сделали тест на коронавирус.

В результате в двух медучреждениях были выявлены 78 инфицированных коронавирусом: среди них — 55 случаев заболевания пневмонией и 23 человека — с бессимптомным протеканием болезни. В результате проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены 18 должностных лиц, а в городе вновь ужесточили карантинные меры.

По последним данным, в мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, в основном жители США, Италии, Испании и Франции. Выздоровели свыше 697 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве от коронавируса вылечились свыше двух тысяч человек. По словам заммэра Анастасии Раковой, ежедневно число выздоравливающих в столице увеличивается более чем на 200 человек.