В Харбине из-за халатности врачей коронавирусом заразились 78 человек

В столице китайской провинции Хэйлунцзян Харбине коронавирусом заболели 78 врачей и пациентов из-за халатности медиков.
Как
Позднее мужчину перевели в другую больницу и поместили в общую палату. Там также по неизвестным причинам ему не сделали тест на коронавирус.
В результате в двух медучреждениях были выявлены 78 инфицированных коронавирусом: среди них — 55 случаев заболевания пневмонией и 23 человека — с бессимптомным протеканием болезни. В результате проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены 18 должностных лиц, а в городе вновь ужесточили карантинные меры.
По последним данным, в мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, в основном жители США, Италии, Испании и Франции. Выздоровели свыше 697 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве от коронавируса вылечились свыше двух тысяч человек. По словам заммэра Анастасии Раковой, ежедневно число выздоравливающих в столице увеличивается более чем на 200 человек.
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