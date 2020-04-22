В Москве от коронавируса вылечились более 2 тысяч пациентов

Люди, которые находятся дома в самоизоляции больше двух недель, могут столкнуться с конфликтами. Они начинаются на третьей неделе совместного пребывания в одной квартире. Об этом рассказал заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН академик Александр Суворов.

Период порядка двух недель можно просидеть с кем угодно и это не вызовет никаких обычно конфликтов, проблем и т.д. При изоляции дольше двух недель могут возникнуть проблемы, — сообщил он...