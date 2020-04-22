В Москве от коронавируса вылечились более 2 тысяч пациентов

В Москве выздоровели ещё 210 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число излечившихся от коронавируса с начала распространения инфекции достигло 2267. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно, — приводит её слова оперштаб.
Заммэра выразила надежду, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови будет способствовать увеличению этой положительной динамики.
Ранее NEWS.ru писал,что во Владивостоке возник крупнейший очаг заболевания коронавирусом. Инфекция подтвердилась у 42 человек, среди них — пациенты и медперсонал. В результате полностью на карантин были закрыты урологическое и хирургическое отделения больницы. Губернатор Олег Кожемяко призвал усилить меры безопасности в других медучреждениях.
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