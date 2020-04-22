Массовое заражение коронавирусом произошло в больнице Приморья

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке возник крупнейший очаг заболевания коронавирусом. Инфекция подтвердилась у 42 человек, среди них — пациенты и медперсонал.

Самый крупный — групповой — очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице № 2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — это сотрудники медучреждения, — сообщили в правительстве региона.

В результате полностью на карантин были закрыты урологическое и хирургическое отделения больницы. Губернатор Олег Кожемяко призвал усилить меры безопасности в других медучреждениях.

Ситуация непростая: мы видим, инфекция распространяется. Меры, которые мы принимаем, требуется усилить, особенно это касается медучреждений, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» самовольно покинул медучреждение во Владивостоке. Он отсутствовал несколько часов, а затем вернулся в свою палату. Против пациента возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в суд.