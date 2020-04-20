Происшествия

Пациент с коронавирусом на несколько часов ушёл из больницы Владивостока

11:17, 20 апреля 2020 20
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» самовольно покинул медучреждение во Владивостоке. Он отсутствовал несколько часов, а затем вернулся в свою палату.

Спустя несколько часов 38-летний мужчина вернулся и был госпитализирован в инфекционное отделение другого медучреждения, — сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморью.

Против пациента возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в суд. Всего в Приморском крае выявили 104 случая коронавируса, число летальных исходов составило 2.

Ранее NEWS.ru писал, что число заболевших COVID-19 в Москве увеличилось до 26 352 человек. Такие обновлённые данные сообщили в оперативном штабе. Там отметили, что за минувшие сутки в столице зафиксировано 2026 новых случаев заражения.

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