Пациент с коронавирусом на несколько часов ушёл из больницы Владивостока

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Причиной скоропостижной смерти выписанной из больницы женщины у подъезда дома в Москве стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Там отметили, что женщина поступала в больницу с подозрением на пневмонию. Она жаловалась на слабость и немного повышенную температуру. По данным томографии, изменений в лёгких не оказалось, а тест на...