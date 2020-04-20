Число заражённых коронавирусом в Москве перевалило за 26 тысяч

Число заболевших COVID-19 в Москве увеличилось до 26 352 человек. Такие обновлённые данные сообщили в оперативном штабе.
Там отметили, что за минувшие сутки в столице зафиксировано 2 026 новых случаев заражения.
По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни, писал NEWS.ru.
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