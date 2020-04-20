Число заражённых коронавирусом в Москве перевалило за 26 тысяч

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В Севастополе одной из заболевших коронавирусом нового типа стала девочка в возрасте год и два месяца. Она, предположительно, заразилась от матери, которая недавно вернулась из-за границы.

Мама вернулась из-за границы, была в группе риска, находилась в инфекционной больнице. Маленькая дочка заболела — годик и два месяца — подтвердился диагноз, — сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев....