В Гонконге от COVID-2019 скончался 70-летний мужчина. Коронавирус у пациента медики диагностировали 14 февраля, после чего он был госпитализирован в местную больницу.
По словам врачей, в городе были подтверждены 62 случая заражения вирусом нового типа,
Первой жертвой коронавируса в Гонконге стал 39-летний мужчина, писал NEWS.ru. 21 января он ездил в Ухань на скоростном поезде, обратно вернулся 23 января. Пациент, у которого было хроническое заболевание, умер 4 февраля.
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