https://static.news.ru/photo/21182682-52da-11ea-8ad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Gang/Global Look Press

В Гонконге от COVID-2019 скончался 70-летний мужчина. Коронавирус у пациента медики диагностировали 14 февраля, после чего он был госпитализирован в местную больницу.

По словам врачей, в городе были подтверждены 62 случая заражения вирусом нового типа, уточняет CNN.

Первой жертвой коронавируса в Гонконге стал 39-летний мужчина, писал NEWS.ru. 21 января он ездил в Ухань на скоростном поезде, обратно вернулся 23 января. Пациент, у которого было хроническое заболевание, умер 4 февраля.