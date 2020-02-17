https://static.news.ru/photo/1313c994-5148-11ea-8e0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Global Look Press

Вооружённые ножом преступники в масках напали на курьера в Гонконге. Их добычей стали 600 рулонов туалетной бумаги на сумму более 8 тысяч рублей. Ограбление было совершено на фоне паники по поводу нехватки товаров первой необходимости из-за вспышки коронавируса.

Спустя несколько часов полиция задержала двух причастных к инциденту и разыскивает третьего подозреваемого, отмечает South China Morning Post. Арестованным может грозить пожизненное тюремное заключение.

This is how sought-after toilet paper in Hong Kong has become. Three knife-brandishing robbers stole 60 sets of toilet paper rolls from a supermarket earlier this morning https://t.co/pn23eCinPq — Chris Lau (@hkchrislau) February 17, 2020

В Гонконге были подтверждены 57 случаев заражения COVID-2019, один человек скончался. Из-за распространения коронавируса мужчин перестали пускать в родильные отделения. Так врачи пытаются минимизировать риски для мам и их малышей, писал NEWS.ru.