Фото: Miguel Candela/Global Look Press

Вооружённые ножом преступники в масках напали на курьера в Гонконге. Их добычей стали 600 рулонов туалетной бумаги на сумму более 8 тысяч рублей. Ограбление было совершено на фоне паники по поводу нехватки товаров первой необходимости из-за вспышки коронавируса.

Спустя несколько часов полиция задержала двух причастных к инциденту и разыскивает третьего подозреваемого, отмечает South China Morning Post. Арестованным может грозить пожизненное тюремное заключение.

В Гонконге были подтверждены 57 случаев заражения COVID-2019, один человек скончался. Из-за распространения коронавируса мужчин перестали пускать в родильные отделения. Так врачи пытаются минимизировать риски для мам и их малышей, писал NEWS.ru.

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