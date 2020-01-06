https://static.news.ru/photo/a7e69632-3226-11ea-87c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: He Jingjia/Xinhua/Global Look Press

Ещё восемь человек госпитализированы в Гонконге с симптомами неизвестной формы пневмонии. Все пациенты за последние две недели побывали в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй), где была отмечена вспышка инфекции.

Заболевшие в возрасте от трёх лет до 61 года были доставлены в больницы с температурой, признаками респираторной инфекции и пневмонии. Пациенты говорят, что не посещали во время поездки рынок свежих морепродуктов, с которым связывают многие случаи инфицирования.

Пациенты помещены в карантин, их состояние стабильное, — отмечается в заявлении службы здравоохранения Гонконга.

В общей сложности с аналогичными симптомами с начала года здесь были госпитализированы 38 человек. 21 пациент уже выписан. В самом Ухане болезнь выявили у 59 местных жителей.

Ранее NEWS.ru писал, что комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань исключил вероятность атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). По данным комитета, также к вспышке болезни не причастны птичий грипп и аденовирус.

Термин «пневмония» объединяет большую группу болезней и представляет собой воспаление лёгочной ткани, как правило, инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол и интерстициальной ткани лёгкого.