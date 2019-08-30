https://static.news.ru/photo/ecf65e8a-cb13-11e9-a23e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Global Look Press

Неизвестные развесили плакаты с Михаилом Шуфутинским на улицах Гонконга. С постеров исполнитель призывает помнить про 3 сентября.

Часть изображений певца сопровождает надпись «Ну по глазам же вижу, что ждёте!», сообщает « ЭКД! ». На других постерах написано Remember, remember the 3rd of September («Помните, помните 3 сентября» — прим. News.ru).

Вторая фраза является отсылкой к провалу Порохового заговора. В ночь на 5 ноября 1605 года группа католиков-заговорщиков под руководством Гая Фокса попыталась взорвать здание британского Парламента в Лондоне, чтобы убить короля Якова I. В качестве отсылки к Ночи Гая Фокса часто используется фраза Remember, remember the 5th of November из стихотворения.

Кто и с какой целью развесил плакаты в Гонконге, где с июня проходят массовые протесты из-за возможного принятия поправок к закону об экстрадиции, не уточняется.

Песня «3 сентября», написанная композитором Игорем Крутым на стихи Игоря Николаева, вышла на альбоме Шуфутинского «Гуляй, душа» в 1994 году. Вторая волна популярности пришла к песне несколько лет назад благодаря пользователям Интернета, сделавшим её одним из самых известных сетевых мемов.

Ранее News.ru писал, что Михаил Шуфутинский заявил, что не хочет быть в одиночестве в любой день, в том числе 3 сентября.