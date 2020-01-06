Ещё девять человек госпитализированы в Гонконге с неизвестной формой пневмонии за последние сутки. Среди них — несколько детей.
Об этом сообщили местные службы здравоохранения. По их данным, пациенты помещены в карантин. Признаки болезни у них появились после поездок в город Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй). Именно там была отмечена вспышка неизвестной формы пневмонии.
Из девяти госпитализированных человек пятеро — дети от 6 до 14 лет. У всех пациентов — высокая температура и признаки респираторной инфекции и пневмонии. Всего с такими симптомами в больницы были доставлены 30 человек, 13 из которых уже выписаны, передаёт
В самом Ухани заболели 59 человек. Многие связывают это с местным рынком свежих морепродуктов, однако госпитализированные за последние сутки девять человек не посещали его.
Ранее NEWS.ru писал, что комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань исключил вероятность атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). По данным комитета, также к вспышке болезни не причастны птичий грипп и аденовирус.
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