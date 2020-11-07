В Дели третий день подряд отмечается серьёзное загрязнение воздуха

Индекс качества воздуха в индийском штате Дели 7 ноября составил 441 по шкале, где 500 означает максимальное загрязнение. 5 и 6 ноября фиксировались близкие значения.
Текущий показатель означает, что существует серьёзный риск для здоровья людей. Ситуация с загрязнением воздуха традиционно ухудшается в Дели в октябре и ноябре из-за фермеров, использующих побеги растений в качестве топлива, электростанций, сжигающих уголь, и транспортных выбросов.
Как
Власти штата установили «пушки» против смога, которые распрыскивают капли воды в воздухе, что помогает бороться с загрязнением. Общественность призывает не ограничиваться этой мерой. Один из экоактивистов призвал власти приостановить все стройки в штате как минимум на неделю. Также он предложил ограничить работу ТЭЦ.
Ранее американские учёные подтвердили выводы своих коллег о том, что длительное воздействие загрязнённого воздуха увеличивает вероятность смерти от коронавируса, сообщал NEWS.ru.