В Дели третий день подряд отмечается серьёзное загрязнение воздуха

https://static.news.ru/photo/553eac10-2106-11eb-87da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times via imago-images.de/Global Look Press

Индекс качества воздуха в индийском штате Дели 7 ноября составил 441 по шкале, где 500 означает максимальное загрязнение. 5 и 6 ноября фиксировались близкие значения.

Текущий показатель означает, что существует серьёзный риск для здоровья людей. Ситуация с загрязнением воздуха традиционно ухудшается в Дели в октябре и ноябре из-за фермеров, использующих побеги растений в качестве топлива, электростанций, сжигающих уголь, и транспортных выбросов.

Как передаёт Reuters, индийское агентство по мониторингу за состоянием окружающей среды прогнозирует, что уровень загрязнения будет высоким в течение ещё двух дней.

Власти штата установили «пушки» против смога, которые распрыскивают капли воды в воздухе, что помогает бороться с загрязнением. Общественность призывает не ограничиваться этой мерой. Один из экоактивистов призвал власти приостановить все стройки в штате как минимум на неделю. Также он предложил ограничить работу ТЭЦ.

Ранее американские учёные подтвердили выводы своих коллег о том, что длительное воздействие загрязнённого воздуха увеличивает вероятность смерти от коронавируса, сообщал NEWS.ru.