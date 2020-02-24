Региональные комитеты по делам здравоохранения в Китае за прошедшие сутки не зафиксировали новых случаев заболевания коронавирусом нового типа в 24 регионах.
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По последним данным, жертвами коронавируса в КНР стали более 2600 человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.
Ранее в Бахрейне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в стране. Заболевание обнаружили у подданного королевства, прибывшего из Ирана. Мужчину и всех, кто с ним контактировал, поместили в медицинский центр в Манаме на карантин, писал NEWS.ru.
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