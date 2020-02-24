https://static.news.ru/photo/e33a5576-56d8-11ea-bfc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Региональные комитеты по делам здравоохранения в Китае за прошедшие сутки не зафиксировали новых случаев заболевания коронавирусом нового типа в 24 регионах.

Как сообщает ТАСС, за 23 февраля выявлено 409 инфицированных, из них 398 в провинции Хубэй. Ещё 11 случаев зарегистрированы в провинциях Гуандун, Шаньдун, Чунцин, Сычуань, Гуанси и Цзилинь.

По последним данным, жертвами коронавируса в КНР стали более 2600 человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.

Ранее в Бахрейне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в стране. Заболевание обнаружили у подданного королевства, прибывшего из Ирана. Мужчину и всех, кто с ним контактировал, поместили в медицинский центр в Манаме на карантин, писал NEWS.ru.