Умер японский композитор Рюити Сакамото

Фото: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Рюити Сакамото

Известный японский композитор Рюити Сакамото умер на 72-м году жизни, сообщила газета Yomiuri. Сакамото широко известен как автор музыки к фильмам «Последний император» и «Маленький Будда» Бернардо Бертолуччи и «Счастливого рождества, мистер Лоуренс» Нагисы Осимы.

В последние годы Сакамото боролся с раком. В июне 2022 года стало известно, что у него диагностирована четвертая стадия заболевания.

Рюити Сакамото родился 17 января 1952 года в Токио, окончил Токийский национальный университет изящных искусств и музыки, где получил степень бакалавра в области музыкальной композиции и степень магистра в области электронной и этнической музыки. В 1978 году вместе с Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаси Сакамото создал известное синтипоп-трио Yellow Magic Orchestra.

Как музыкант и композитор Рюити Сакамото работал в джазе, неоклассическом жанре, поп- и авангардной музыке, а также писал музыку к кинофильмам. В 1983 году написанная им музыка к фильму Нагисы Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» получила премию BAFTA. Сакамото также сыграл в этом фильме одну из главных ролей вместе с Дэвидом Боуи и Такеши Китано. Среди других его достижений — музыка к фильмам Бернардо Бертолуччи «Последний император», принесшая ему «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший оригинальный саундтрек, «Маленький Будда», «Под покровом небес» и музыка к церемонии открытия Олимпийских игр в Барселоне (1992).

В конце декабря 2022 года в возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. Он широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. В 1999 году он получил звание «Народный артист России», в 2022 году стал Героем Труда. Его музыку использовали на церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.