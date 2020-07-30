Умер бывший президент Тайваня

https://static.news.ru/photo/21998f4a-d261-11ea-98ff-fa163e074e61_660.jpg Ли Дэнхуэй Фото: AP/TASS

Экс-глава Тайваня Ли Дэнхуэй скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщили врачи Больницы ветеранов Тайбэя.

Политик был госпитализирован около полугода назад, передаёт CNA. Медики рассказали, что причиной произошедшего стали септический шок и множественный отказ органов.

Ли Дэнхуэй родился в 1923 году. Он был первым президентом Тайваня, которого избрали прямым голосованием в 1996 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 июля скончался на 86-м году жизни бывший защитник сборной Англии по футболу Джек Чарльтон. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни в окружении своей семьи. Чарльтон является бронзовым призёром чемпионата Европы 1968 года и чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии.