Украина «разогрела» США перед Тайванем США при разработке плана по Тайваню учтут уроки украинского кризиса

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В Пентагоне разработают план по Тайваню с учетом уроков украинского конфликта, заявила в интервью AP первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс. По ее словам, Штаты подошли к кризису на Украине «без предварительного разогрева», но к решению тайванского вопроса применят «спланированный подход». В частности, американцы прорабатывают сценарии возможных действий со стороны Китая с целью затруднить поставки оружия на оспариваемый остров, в том числе с перекрытием доступа к океану.

[Украина] была скорее подходом «холодного старта», чем запланированным подходом, над которым мы работаем для Тайваня, и мы применим эти уроки, — заявила замглавы Пентагона.

Наращивание поставок Киеву не затруднило поддержку Тайваня со стороны США, отметила Хикс. Но пообещав Тайваню оружие, американцы столкнулись с такими же сложностями, как на Украине, связанными с нехваткой боеприпасов и рабочей силы, добавила замминистра обороны США.

Украинский конфликт оказывает серьезное давление на США и страны ЕС, показывая, что никто из них не готов к крупному конфликту с применением конвенционального оружия, отмечает AP.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как в августе остров посетила тогдашний спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В конце января в Пентагоне сообщили, что весной полететь на Тайвань планирует уже преемник Пелоси, нынешний спикер Конгресса Кевин Маккарти.