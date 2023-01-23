В США готовятся к новому визиту на Тайвань Пентагон готовит визит спикера палаты представителей на Тайвань

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кевин Маккарти

Пентагон находится на ранних стадиях планирования визита спикера палаты представителей США Кевина Маккарти на Тайвань, сообщает издание Punchbowl News со ссылкой на осведомленного чиновника. Поездка, предположительно, состоится весной.

Пентагон находится на ранних стадиях планирования зарубежных визитов спикера Кевина Маккарти, в том числе ожидаемого визита на Тайвань, — говорится в сообщении издания.

Согласно Punchbowl News, при планировании поездки Пентагону придется учитывать вопросы безопасности и ожидаемую реакцию Пекина.

В декабре представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И сообщил, что ВС КНР провели учения близ Тайваня. По его словам, маневры прошли в морском и воздушном пространстве недалеко от острова. Ши И отметил, что учения стали решительным ответом КНР на действия США, связанные в том числе с визитом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в сообщении, опубликованном на странице боевого командования в социальной сети WeChat.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что дипломатические отношения Китая и США столкнулись с серьезными трудностями. По его словам, между странами возникла напряженность из-за провокаций со стороны Вашингтона и шагов по сдерживанию Пекина.