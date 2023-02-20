«Показывает зубы»: ученый об активизации ракетных учений в КНДР Ученый Асмолов назвал «дилеммой безопасности» ракетные испытания в КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

На телеэкране северокорейское ЦТАК публикует изображение запуска северокорейской ракеты во время новостной программы

Активизация ракетных испытаний в Северной Корее является ответом КНДР на опасность, которую для них представляет США, рассказал старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Ученый в беседе с «Царьградом» отметил, что таким образом КНДР «показывает зубы» Вашингтону.

Есть такое понятие как дилемма безопасности, когда ты беспокоишься по поводу агрессии соседа и вооружаешься. <...> На последнем параде они [КНДР] показали 12 ракет, которые в состоянии долететь до Нью-Йорка. <...> В случае гипотетического конфликта КНДР и США, даже если вся территория Севера превратится в декорации к апокалипсису, но у Америки куда-нибудь денется Лос-Анджелес, это не будет восприниматься как победа США, — уточнил эксперт.

Ученый объяснил, что ситуация с испытаниями корейских ракет может перестать быть новостью. Сейчас для США сложившаяся ситуация воспринимается, как «если бы КНДР запустили „звезду смерти“», при этом такие же учения в Южной Кореи являются нормой. По словам Асмолова, каждая сторона пытается отстоять свое право на безопасность, создавая напряженную ситуацию в мире.

При этом для России сложившиеся обстоятельства нельзя назвать выгодными. По словам ученого, это создает дополнительную опасность на границах России.

С моей точки зрения, лишняя напряженность на наших границах России, скорее, не на руку. Мы, безусловно, будем поддерживать Север как одного из немногих союзников, но мы все-таки выступаем за то, чтобы проблемы Корейского полуострова решались политико-дипломатическим путем, — заключил Асмолов.

Ранее стало известно, что 20 февраля состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу последних ракетных испытаний КНДР. О необходимости экстренного собрания заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.