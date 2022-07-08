Убийца Абэ перепутал экс-премьера с главой секты Mainichi Shinbun: подозреваемый в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ заявил, что перепутал его с главой секты

Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Синдзо Абэ

Подозреваемый в убийстве бывшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами сообщил полиции, что собирался убить высокопоставленного представителя секты, а не политика, пишет газета Mainichi Shinbun. Нападавший сделал нелепые заявления, в связи с чем вызывает вопросы его психическое состояние.

Я намеревался напасть на этого высокопоставленного представителя (секты. — NEWS.ru), — сказал Ямагами.

По данным источников издания, близких к расследованию, полиция скептически отнеслась к заявлению нападавшего. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, является ли Ямагами дееспособным, чтобы нести ответственность за содеянное.

Покушение на Абэ было совершено около 11:30 по местному времени (05:30 мск) в городе Нара во время его уличного выступления. Злоумышленник выстрелил в него дважды, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева. Абэ скончался в больнице.

В МИД России назвали покушение на Абэ «актом терроризма, которому нет оправдания». В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью политика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экс-премьер был патриотом своей страны и предпочитал отстаивать ее интересы за столом переговоров.