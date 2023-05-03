Тысячи политзаключенных амнистировали в Мьянме в честь дня рождения Будды В Мьянме помиловали 2,1 тысячи политзаключенных в честь дня рождения Будды

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Военные власти Мьянмы в честь религиозного праздника Весак — дня рождения Будды объявили амнистию для осужденных по закону об ответственности за поощрение инакомыслия, сообщает AFP. На свободу вышли 2153 человека.

Эти люди оказались за решеткой после переворота, произошедшего в стране в феврале 2021 года. Максимальный срок лишения свободы по данному закону составляет три года.

Власти страны пояснили, что амнистия объявлена по гуманитарным соображениям и ради спокойствия народа.

Ранее сообщалось, что власти Мьянмы разрешили части населения владеть огнестрельным оружием. К категории лиц, которые могут получить лицензии на владение пяти видами оружия, включая пистолеты и ружья, МВД отнесло граждан в возрасте от 18 лет и лояльных к государству. Кроме того, эти люди должны будут обязательно по требованию местных властей участвовать в деятельности по обеспечению безопасности и правопорядка.

В феврале иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи решил помиловать или смягчить наказание «десяткам тысяч» заключенных в честь годовщины исламской революции. Под амнистию не попадут осужденные за убийства, шпионаж, а также те, кто уничтожил, повредил или поджег государственное имущество.