Турецкий военно-транспортный самолёт покинул китайский Ухань с эвакуированными гражданами республики и представителями дружественных Анкаре государств. Меры связаны со вспышкой нового коронавируса в КНР, сообщили представители Минобороны Турции.
На борту могут находиться 49 человек: 34 уроженца Турции, семь азербайджанцев, семь грузин и один албанец,
Граждане Турции и ряда дружественных стран были доставлены на борт самолёта в сопровождении медицинского персонала. Самолёт вылетел из Уханя в Турцию, — говорится в тексте заявления.
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По его словам, заболеваемость остаётся на прежнем уровне. Ведомство продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные, писал NEWS.ru.
Министр подчеркнул, что госпитализированные с таким диагнозом двое жителей КНР проходят лечение в специальных боксах. По словам Мурашко, у них «не тяжёлое течение заболевания».
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