https://static.news.ru/photo/4e8ef660-44d2-11ea-912e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкий военно-транспортный самолёт покинул китайский Ухань с эвакуированными гражданами республики и представителями дружественных Анкаре государств. Меры связаны со вспышкой нового коронавируса в КНР, сообщили представители Минобороны Турции.

На борту могут находиться 49 человек: 34 уроженца Турции, семь азербайджанцев, семь грузин и один албанец, пишет РИА Новости.

Граждане Турции и ряда дружественных стран были доставлены на борт самолёта в сопровождении медицинского персонала. Самолёт вылетел из Уханя в Турцию, — говорится в тексте заявления.

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По его словам, заболеваемость остаётся на прежнем уровне. Ведомство продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные, писал NEWS.ru.

Министр подчеркнул, что госпитализированные с таким диагнозом двое жителей КНР проходят лечение в специальных боксах. По словам Мурашко, у них «не тяжёлое течение заболевания».