Три случая коронавируса выявили в Китае за сутки

https://static.news.ru/photo/1196ebd6-9d7f-11ea-9899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ke/Utuku/Global Look Press

Китайские власти за прошедшие сутки выявили 3 заражённых коронавирусом нового типа, а также 86 человек с бессимптомным протеканием болезни.

По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, три пациента с COVID-19 выздоровели. Ни один человек не умер.

Два новых случая болезни являются ввозными. Общее количество завозных заражений в Китае составляет 1713.

Всего в КНР с начала пандемии заболели 82 974 человека. Жертвами коронавируса стали 4634 человека, 78 261 вылечился.

Ранее NEWS.ru писал, что прирост заболевших коронавирусом за последние сутки в Канаде составил 1141 случай. Число заболевших с начала пандемии превысило 88,6 тыс. человек.