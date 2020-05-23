Три случая коронавируса выявили в Китае за сутки

Китайские власти за прошедшие сутки выявили 3 заражённых коронавирусом нового типа, а также 86 человек с бессимптомным протеканием болезни.
По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, три пациента с COVID-19 выздоровели. Ни один человек не умер.
Два новых случая болезни являются ввозными. Общее количество завозных заражений в Китае составляет 1713.
Всего в КНР с начала пандемии заболели 82 974 человека. Жертвами коронавируса стали 4634 человека, 78 261 вылечился.
Ранее NEWS.ru писал, что прирост заболевших коронавирусом за последние сутки в Канаде составил 1141 случай. Число заболевших с начала пандемии превысило 88,6 тыс. человек.
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