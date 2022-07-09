Траурный кортеж с телом Абэ подъехал к его дому Траурный кортеж с телом экс-премьера Японии Синдзо Абэ подъехал к его дому

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Траурный кортеж с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ приехал к его дому в Токио, передает корреспондент РИА Новости. Там уже собрались журналисты.

На место убийства пришли множество людей. Они возложили цветы и помолились за упокой политика.

Нападение на Абэ произошло накануне, в пятницу, когда он выступал в японском горде Нара. В бывшего премьер-министра Японии выстрелили два раза. После второго выстрела Синдзо Абэ упал. У него было несколько огнестрельных ранений, которые привели к сильному кровотечению.

По словам медиков, Абэ доставили в больницу Нары, врачи до последнего пытались его спасти, но все оказалось напрасно. Прославленный политик умер. Ему было 67 лет. Нападавшего задержали на месте. Подозреваемый не оказывал сопротивления правоохранительным органам. Свой поступок он объяснил недовольством поведением некой «группы», к которой якобы принадлежал Синдзо Абэ и действия которой привели к бедственному положению в семье нападавшего.