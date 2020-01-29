https://static.news.ru/photo/1b857ce2-4272-11ea-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Японский автоконцерн Toyota решил приостановить работу своих заводов на территории Китая из-за распространения нового коронавируса.

Сейчас заводы не работают по случаю Нового года по лунному календарю. Руководство планировало, что работа начнётся 3 февраля, однако они решили отложить все мероприятия до 10 февраля.

Кроме того, компания решила пожертвовать Китаю медицинские маски и другие предметы первой помощи на сумму 10 млн юаней (около $1,4 млн), передаёт ТАСС.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысяч человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Как ранее писал NEWS.ru, генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания начала ограничивать поездки сотрудников в Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. В Купертино также решили закрыть один из розничных магазинов в материковой части страны и сократить часы работы в остальных.