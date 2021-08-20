Террорист-смертник подорвал автобус с китайцами

В Пакистане террорист-смертник взорвал автомобиль, в котором находились граждане КНР. Полиция сообщает о двух погибших детях и трёх раненых. Об этом пишет Reuters.

Теракт произошёл в юго-западной части страны, в портовом городе Гвадар. По словам представителей органов правопорядка, в регионе давно действуют вооружённые сепаратисты. Сразу после нападения террористическая организация «Освободительная армия Белуджистана» взяла на себя ответственность за теракт.

Известно, что портовый город Гвадар является частью проекта развития «Организации международного сотрудничества Шёлковый путь» стоимостью более 60 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Пакистан может признать правительство движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане после консультаций со странами региона и мировыми державами. Об этом заявил пакистанский министр информации и радиовещания Чаудри Фавад Хуссейн.

В начале августа суд снизил сроки заключения некоторым фигурантам уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошёл в апреле 2017 года.