Талибы заявили о захвате в Афганистане девяти городов за сутки

Девять центров провинций Афганистана захвачены боевиками запрещённой в РФ террористической группировки «Талибан» за 14 августа. Под контроль Исламского эмирата, как они сами себя называют, перешли, в том числе провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман, сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает , что в боях за города сложили оружие и присоединились к террористам тысячи солдат правительственных войск, полиции и других вооружённых сил страны. Также в руки талибов попали тысячи единиц лёгкого и тяжёлого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств.

Под контролем талибов сейчас находится почти две трети территории Афганистана. Их передовые отряды замечены в 11 км от Кабула, где в настоящее время крайне загружен международный аэропорт из-за уезжающих иностранцев.

Ранее стало известно, что талибы получат военный ответ, если подвергнут опасности американский персонал в Афганистане. Об этом заявил президент США Джо Байден. Любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и решительным военным ответом США, подчеркнул хозяин Белого дома.