Таиланд намерен вдвое сократить продолжительность безвизового режима Таиланд планирует сократить продолжительность безвизового режима с 60 до 30 дней

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Пхукет, Таиланд

Правительство Таиланда планирует сократить продолжительность безвизового режима для иностранцев с 60 до 30 дней, сообщил государственный департамент королевства по связям с общественностью в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Премьер-министр страны Пхетхонгтхан Чинават уже отдала соответствующее распоряжение. Решение связано с участившимися случаями нарушения миграционного законодательства.

Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават недавно распорядилась пересмотреть систему безвизового въезда после того, как обнаружилось, что некоторые гости нарушали закон, например оставались дольше положенного времени и работали нелегально, — говорится в сообщении.

МИД, МВД, а также министерства туризма и спорта должны провести оценку текущего безвизового режима на предмет его эффективности для развития туристического сектора. В первую очередь речь идет о его временных рамках.

До этого, в июле 2024 года, Таиланд включил Россию в список 93 стран с безвизовым въездом на 60 дней. Примечательно, что российские граждане уже имели аналогичные привилегии на момент принятия решения. В МИД Таиланда подчеркнули, что для россиян 60-дневный безвизовый режим сохраняется бессрочно до особого распоряжения.

Ранее тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь заявила, что для отдыха в майские праздники стоит выбрать Дагестан или Сочи. Она отметила, что эти регионы привлекают туристов природными красотами и широким выбором экскурсионных программ.