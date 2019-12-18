Сиори Ито Сиори Ито Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Pree

Японская журналистка Сиори Ито выиграла иск, который подала к известному в стране репортёру Нориюки Ямагути, после того, как обвинила его в изнасиловании.

Суд в Токио обязал тележурналиста выплатить Ито 3,3 млн иен ($30 375), сообщает Reuters.

Я так счастлива. Это не конец. Теперь я должна разобраться с тем, как жить со своими шрамами, — заявила журналистка собравшимся у здания суда сотрудникам СМИ после оглашения вердикта.

Ито и Ямагути встретились в 2015 году, мужчина обещал дать девушке несколько советов по работе. Они зашли в несколько баров, после чего Ито упала в одной из уборных, а очнулась уже в гостиничном номере. В тот момент Ямагути занимался с ней сексом. Рассказав о произошедшем, Ито стала символом движения MeToo в Японии. 

В 2017 году правительственный опрос показал, что в Стране восходящего солнца лишь 2,8% принуждённых к сексу женщин обращаются в полицию. 

Ранее NEWS.ru писал, что три женщины выдвинули публичные обвинения в адрес постоянного представителя США при Европейском союзе Гордона Сондланда. Николь Фогель, Яна Солис и Натали Септ утверждают, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны политика.

 

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