Ито и Ямагути встретились в 2015 году, мужчина обещал дать девушке несколько советов по работе. Они зашли в несколько баров, после чего Ито упала в одной из уборных, а очнулась уже в гостиничном номере. В тот момент Ямагути занимался с ней сексом. Рассказав о произошедшем, Ито стала символом движения MeToo в Японии.
В 2017 году правительственный опрос показал, что в Стране восходящего солнца лишь 2,8% принуждённых к сексу женщин обращаются в полицию.
Ранее NEWS.ru писал, что три женщины выдвинули публичные обвинения в адрес постоянного представителя США при Европейском союзе Гордона Сондланда. Николь Фогель, Яна Солис и Натали Септ утверждают, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны политика.