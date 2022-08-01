В Китае раскрыли план визита Пелоси на Тайвань South China Morning Post: Пелоси ограничится транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя

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Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси из-за острого недовольства Пекина ее возможным визитом на Тайвань ограничится транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя. Там она проведет встречи с местной администрацией, пишет газета South China Morning Post. В Белом доме в свою очередь не подтвердили информацию о посещении политиком острова. При этом в Вашингтоне отметили, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и другие законодатели США.

США считают, что у КНР нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как предлог для агрессии в отношении острова, — сообщил на брифинге представитель Белого дома.

Китайская сторона выступает категорически против возможного визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова. Кэфэй добавил, что в случае посещения Пелоси Тайбэя армия Китая «не будет сидеть сложа руки».

В Пекине имеют зуб лично на Пелоси, которая при каждом подходящем случае раздражает руководство КНР критикой положения с правами человека и заигрываниями с китайскими диссидентами. Руководители Компартии Китая в долгу не остаются и называют Пелоси обидными прозвищами с китайской спецификой.