Автономии Гонконга в её нынешнем виде приходит конец. Это стало известно после того, как 28 мая на сессии Всекитайского собрания народных представителей был принят закон об обеспечении национальной безопасности Гонконга. США расценивают его как «захват» автономной территории Пекином. За день до принятия закона госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео пригрозил отнять у Гонконга его привилегии в торговле с Америкой и наложить санкции на Китай. Впрочем, такие меры будут иметь негативные последствия и для самого Вашингтона.

Законопроект о национальной безопасности был принят большинством в 2878 голосов. Только один законодатель на Всекитайском собрании народных представителей проголосовал против. Ожидается, что закон вступит в силу в июле–августе. Эксперты называют его концом симбиоза материкового Китая и Гонконга под лозунгом «одна страна — две системы».

Willie Siau/Keystone Press Agency/Global Look Press

После вступления закона в силу силовые ведомства КНР получат полномочия действовать в Гонконге. В специальном административном районе также будут уголовно преследоваться сепаратизм, мятеж и неуважение к национальному гимну КНР (из-за чего законопроект получил неофициальное название «закон гимна»). Фактически под эти формулировки попадают уличные протесты, которые сотрясали Гонконг весь прошлый год и снова вспыхнули в этом месяце. Многие их участники призывали к независимости от Пекина и просили иностранные государства вмешаться в происходящее, чтобы защитить их свободы. За всё это гонконгцев скоро будут сажать в тюрьму.

С тех пор как Великобритания передала Гонконг Китаю в 1997 году, ему были гарантированы те же демократические свободы, которые были у него в качестве британской колонии. Это подразумевало собственную валюту, законодательство, независимые суды и свободную прессу. Поэтому США рассматривают Гонконг как отдельное территориальное образование, к которому применяется особая политика. В отличие от жителей материкового Китая, гонконгцам не нужны визы, чтобы путешествовать в США, а торговый обмен с ними не облагается пошлинами.

Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Накануне принятия законопроекта о нацбезопасности госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдепартамент больше не считает Гонконг автономией.

Я докладываю конгрессу, что сегодня к Гонконгу не могут применяться те же законы СЩА, которые применялись к нему с 1997 года, — заявил Помпео. — Никто в своём уме не будет утверждать, что сегодня Гонконг поддерживает высокий уровень автономии от Китая.

Пока что это только сигнал об изменении политики Вашингтона по отношению к Гонконгу. Какие именно санкции будут применены к специальному административному району, предстоит определить конгрессу и президенту. По данным The New York Times, скорее всего, Вашингтон обложит ввозными пошлинами товары из Гонконга и наложит индивидуальные санкции на людей, причастных к принятию законопроекта о национальной безопасности. Безвизовый режим с Гонконгом, вероятно, будет сохранён, так как Вашингтон хочет наказать Пекин, а не жителей автономии.

Keith Tsuji/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако Гонконгу страшны не столько санкции, сколько потеря статуса «безопасной гавани» для международных инвесторов. Низкие налоги, независимые от коммунистического Китая суды, свободная пресса и покровительство США — всё это делало территорию привлекательной транзитной зоной для того, чтобы вести бизнес с Китаем и не рисковать. Несмотря на мощь китайской экономики, материковая часть страны обладает не слишком высоким инвестиционным рейтингом, так как местные суды подконтрольны Коммунистической партии. Следовательно, инвесторы не могут быть уверены, что в потенциальной судебной тяжбе их дело будут рассматривать непредвзято.

Главное последствие законопроекта будет касаться статуса Гонконга как международного финансового хаба, — приводит агентство Nikkei слова старшего экономиста в Oxford Economics Томми Ву. — Это также ставит вопрос: будут ли международные корпорации и дальше использовать Гонконг для своих штаб-квартир, сохранят ли они там свои капиталы.

Скорее всего, инвесторы расценят заявление госсекретаря Помпео как чёткий сигнал: вести дела с Гонконгом теперь не так безопасно. Со стороны Китая компании могут стать жертвами несправедливого суда, со стороны США над ними также нависли потенциальные вторичные санкции.

Потеря Гонконгом своего особого статуса навредит и Китаю, и США. Первый лишится возможности торговать с миром через специальный административный район на выгодных условиях. Именно страх потерять это «окно» в прошлом году называли главной причиной нерешительности Пекина перед лицом гонконгских протестов.

Tang Yan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что же касается США, то в Гонконге находятся офисы около 1200 американских компаний, а их торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд. Любые ограничительные меры отрицательно скажутся на их деятельности и могут привести к переносу штаб-квартир и филиалов.

Пекин не мог не учитывать подобные перспективы, принимая законопроект. Скорее всего, он намеренно хочет уменьшить взаимную зависимость США и Китая, главным звеном которой был Гонконг. Отношения двух мировых держав отныне характеризуются как современный аналог холодной войны, и чем меньше у Вашингтона рычагов влияния на Пекин, тем лучше, считают в руководстве КНР.