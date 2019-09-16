https://static.news.ru/photo/bfddc45c-d87d-11e9-ba12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

Более половины тигров, конфискованных властями Таиланда в 2016 году из Тигриного монастыря, скончались от вирусного заболевания. Их иммунные системы были ослаблены инбридингом — скрещиванием близкородственных форм в пределах одной популяции организмов.

Монастырь к западу от Бангкока был местом притяжения туристов, пока три года назад из него не забрали 147 тигров.

Когда мы их взяли, отметили отсутствие иммунитета из-за инбридинга. Мы лечили их, а симптомы проявлялись, — цитирует Reuters представителя Министерства национальных парков, охраны дикой природы и растений.

86 of the 147 tigers that were seized from Thailand’s notorious Tiger Temple over concerns they were being mistreated have died in the government’s care, officials said on Monday https://t.co/WsK4ErT9R1 — New York Times World (@nytimesworld) September 16, 2019

По данным тайского телеканала Thai PBS, к настоящему моменту умерли 86 из почти 150 спасённых животных.

Ранее News.ru писал, что в Ханое полицейские обнаружили в автомобиле семь замороженных тигрят. Перевозивший их браконьер-контрабандист был задержан.