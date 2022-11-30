Сотрудникам Air India запретили ходить седыми и с залысинами

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Сотрудники Air India теперь не смогут приходить на работу с седыми волосами и с залысинами. Соответствующие требования выдвинула авиакомпания. Согласно новым правилам, чтобы выглядеть аккуратно, работники должны будут закрашивать седину натуральными оттенками, а лысеющие — обривать голову, сообщает ОТР.

Всего новые правила занимают 40 страниц буклета. В них также говорится о запрете женщинам носить украшения. Кроме того, всем без исключения сотрудникам не разрешается вести праздные беседы с коллегами, а также носить с собой пакеты и покупки из дьюти-фри. При этом запрет распространяется и на сотрудников Air India, когда они летят в качестве пассажиров на самолетах своей авиакомпании.

Бортпроводник-инструктор Алла Романенко ранее рассказала, что требование открывать шторки иллюминатора при взлёте, снижении и рулении самолёта нужно для безопасности пассажиров. Зрение должно привыкнуть к наружному освещению, объяснила она. Из-за этого же при взлёте и посадке выключают освещение в салоне, кроме подсветки. Она добавила, что помешать быстро выбраться из самолёта может ручная кладь в ногах или громоздкие предметы в руках, поэтому вещи следует положить на багажную полку или под переднее кресло.