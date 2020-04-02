Сотрудник посольства США в Индии заразился коронавирусом

Сотрудник посольства Соединённых Штатов в Нью-Дели сдал анализ на наличие коронавирусной инфекции в организме, результат оказался положительным.
Пресс-секретарь дипмиссии заявила, что дипломаты сотрудничают с представителями местных органов здравоохранения. Они хотят убедиться, что работник получает должное лечение,
В Нью-Дели выявлено порядка 300 случаев заражения COVID-19. Индия из-за пандемии получит от Всемирного банка $1 млрд в качестве чрезвычайной финансовой помощи, писал NEWS.ru.
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