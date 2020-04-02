Азия

Сотрудник посольства США в Индии заразился коронавирусом

12:31, 03 апреля 2020
Фото: Abhisek Saha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудник посольства Соединённых Штатов в Нью-Дели сдал анализ на наличие коронавирусной инфекции в организме, результат оказался положительным.

Пресс-секретарь дипмиссии заявила, что дипломаты сотрудничают с представителями местных органов здравоохранения. Они хотят убедиться, что работник получает должное лечение, уточняет The New Indian Express. В посольстве принимают все меры, необходимые для сдерживания распространения коронавируса.

В Нью-Дели выявлено порядка 300 случаев заражения COVID-19. Индия из-за пандемии получит от Всемирного банка $1 млрд в качестве чрезвычайной финансовой помощи, писал NEWS.ru.

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