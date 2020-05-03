СМИ: здоровым членам экипажа Costa Atlantica позволили покинуть Японию

https://static.news.ru/photo/46f70c10-8d18-11ea-9b5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press

Членам экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, не заразившимся коронавирусом, японские власти разрешили покинуть страну.

Об этом сообщает Японское общественное телевидение. По его данным, всего отпущено 44 человека. Все они являются гражданами Индонезии и покинут Японию 3 мая.

На сегодняшний день на борту лайнера, находящегося в японском порту Нагасаки, пребывают 623 члена экипажа. У 150 из них диагностирован коронавирус. Пассажиров на борту нет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что среди членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, заразившихся коронавирусом, есть гражданин России. Об этом сообщили дипломаты посольства РФ в Японии.