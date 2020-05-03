СМИ: здоровым членам экипажа Costa Atlantica позволили покинуть Японию

Членам экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, не заразившимся коронавирусом, японские власти разрешили покинуть страну.
Об этом
На сегодняшний день на борту лайнера, находящегося в японском порту Нагасаки, пребывают 623 члена экипажа. У 150 из них диагностирован коронавирус. Пассажиров на борту нет,
Ранее NEWS.ru писал о том, что среди членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, заразившихся коронавирусом, есть гражданин России. Об этом сообщили дипломаты посольства РФ в Японии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен