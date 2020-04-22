Среди заражённых коронавирусом на лайнере в Японии оказался россиянин

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Вспышка коронавирусной инфекции произошла на борту круизного лайнера Costa Atlantica, который стоит в порту японской префектуры Нагасаки. Заражение COVID-19 выявили у 34 членов экипажа из 623, пассажиров на корабле нет.

Местные чиновники рассказали, что инфицированных с симптомами разместят в медицинских центрах. Те пациенты, у которых не наблюдается признаков коронавируса, останутся на борту в изолированных каютах. Лайнер, которым управляет круизная компания...