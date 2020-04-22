Азия

Среди заражённых коронавирусом на лайнере в Японии оказался россиянин

09:13, 22 апреля 2020
Фото: Hans Lippert/Global Look Press

Среди членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, заразившихся коронавирусом, есть гражданин России. Об этом сообщили дипломаты посольства РФ в Японии.

Представители дипмиссии уточнили, что состояние россиянина не вызывает опасений у медиков.

Посольство будет оказывать росгражданину всё возможное содействие, — сказано в размещённом в социальной сети Facebook заявлении.

Лайнер с марта находится в порту японской префектуры Нагасаки. Коронавирусную инфекцию нашли у 34 человек из 623 членов экипажа. Заражённых, у которых есть симптомы заболевания, отправят в медицинские центры. Остальные будут находиться в изоляции на корабле, писал NEWS.ru.

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