В Японии впервые обнаружили COVID-19 у двух собак

https://static.news.ru/photo/6217b07a-d58f-11ea-b51a-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Японии зафиксировали первый случай, когда собака заразилась новой коронавирусной инфекцией.

Вирус обнаружили у двух собак, которые живут у разных хозяев. Владельцы животных заразились COVID-19, после чего их питомцев решили проверить в рамках специальной программы компании Anicom.

Эксперты нашли новое заболевание у животных. При этом самочувствие собак не ухудшилось, сообщило агентство Kyodo.

Ранее в штате Нью-Йорк умер семилетний пёс Бадди, ставший первой собакой с диагнозом COVID-19 в США. Как уточняется, немецкая овчарка боролась за жизнь в течение месяца. Первые симптомы затруднённого дыхания стали наблюдаться у Бадди в середине апреля 2020 года. В июне Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США зафиксировала у животного коронавирус.

Как писал NEWS.ru, молекулярные биологи считают, что коронавирусная инфекция может проникать в клетки млекопитающих. Они установили, что SARS-CoV-2 проникает в клетки лёгких человека и других млекопитающих, используя молекулы белка ACE2, которые покрывают определённые типы клеток альвеол. Эти выросты играют важную роль в жизнедеятельности SARS, который является возбудителем атипичной пневмонии и близкого родственника коронавируса нового типа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.