https://static.news.ru/photo/cac5aae0-4927-11ea-8e98-fa163e074e61_660.jpg Фото: LI WENLIANG

Доктор Ли Вэньлян, одним из первых забивший тревогу по поводу вспышки коронавируса нового типа, скончался от осложнений этого заболевания.

Врач обратил внимание на схожие симптомы у семи людей, побывавших на рыбном рынке города Ухань, ещё 30 декабря 2019 года. Поначалу он решил, что это SARS — другой тип коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в 2002-2003 годах. Полученная от доктора информация быстро распространилась по соцсетям, но тогда его и ещё нескольких медиков вызвали в полицию и обвинили в нагнетании паники и подрыве общественного спокойствия, передаёт Global Times.

Через некоторое время у самого 34-летнего врача начались лихорадка и кашель, ему диагностировали коронавирус 2019-nCoV. Организм заболевшего не справился с осложнениями и он скончался.

Как писал NEWS.ru ранее, накануне китайская газета Global Times опровергла информацию о смерти врача из Ухани Ли Вэньляна. По данным издания, мужчина находился в критическом состоянии.