https://static.news.ru/photo/58d3d23a-4b44-11ea-bf70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Schuelke/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Сингапура вышлют из страны четырёх иностранцев, которые нарушили карантин после прибытия из Китая. Об этом сообщает Министерство людских ресурсов.

В пресс-службе отметили, что четыре иностранца лишились разрешений на работу и будут депортированы в течение 24 часов, кроме того, у шести работодателей отозвана лицензия на предоставление рабочих мест иностранцам на срок до двух лет.

В Сингапуре с 1 февраля обязателен карантин для всех людей, прибывающих из КНР. Они должны находиться в нём в течение двух недель. Допускается нахождение как в специально созданных центрах, так и на дому, сообщает ТАСС.

Всего в Сингапуре выявлено 40 человек, инфицированных вирусом, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что второй случай коронавируса выявлен в Испании, а в Великобритании зафиксирован четвёртый случай заражения.