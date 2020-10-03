Си Цзиньпин пожелал чете Трампов скорейшего выздоровления

https://static.news.ru/photo/ffd142c6-0565-11eb-a762-fa163e074e61_660.jpgСи ЦзиньпинФото: Ju Peng/Global Look Press
Председатель правящей партии КНР Си Цзиньпин послал американскому президенту телеграмму, в которой пожелал лидеру США Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп скорейшего выздоровления.
Узнал, что господин президент и госпожа Мелания заболели коронавирусной инфекцией, я и моя супруга Пэн Лиюань желаем вам скорейшего выздоровления, — приводит РИА Новости слова китайского лидера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у президента США и его супруги диагностирован коронавирус. Дональд Трамп покинул Белый дом и был доставлен на вертолёте в госпиталь Уолтера Рида в штате Мэриленд, где будет находиться под пристальным наблюдением врачей и получит помощь в случае необходимости. Позднее Трамп записал видеообращение, в котором сказал, что у него всё хорошо, но для полной уверенности в этом «необходимо убедиться».