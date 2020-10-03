Си Цзиньпин пожелал чете Трампов скорейшего выздоровления

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Новый японский премьер-министр Ёсихиде Суга не меняет курс своего предшественника Синдзо Абэ в отношении России. Однако некоторые представители его администрации уверены, что эта политика потерпела поражение. Министры призывают вкладывать больше средств в развитие проектов по экономическому сотрудничеству. Об этом 30 сентября сообщают японские СМИ.

Суга говорил о продолжении курса Абэ ещё до переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшихся накануне. Он отмечал это во время избрания лидером Либерально-демократической партии. После назначения на пост премьера...