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Си Цзиньпин пожелал чете Трампов скорейшего выздоровления

13:46, 03 октября 2020
Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Ju Peng/Global Look Press

Председатель правящей партии КНР Си Цзиньпин послал американскому президенту телеграмму, в которой пожелал лидеру США Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп скорейшего выздоровления.

Узнал, что господин президент и госпожа Мелания заболели коронавирусной инфекцией, я и моя супруга Пэн Лиюань желаем вам скорейшего выздоровления, — приводит РИА Новости слова китайского лидера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у президента США и его супруги диагностирован коронавирус. Дональд Трамп покинул Белый дом и был доставлен на вертолёте в госпиталь Уолтера Рида в штате Мэриленд, где будет находиться под пристальным наблюдением врачей и получит помощь в случае необходимости. Позднее Трамп записал видеообращение, в котором сказал, что у него всё хорошо, но для полной уверенности в этом «необходимо убедиться».

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