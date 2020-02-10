https://static.news.ru/photo/0f713bfc-4c23-11ea-874c-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: gov.cn

Власти Китайской Народной Республики обязаны любыми способами снизить негативное влияние вспышки коронавируса нового типа на экономику КНР и реализовать программы социально-экономического развития, считает в лидер государства Си Цзиньпин.

Необходимо укрепить регулирование экономической деятельности, в той мере, в какой это возможно, снизить влияние эпидемической ситуации на экономику, прилагать все усилия, чтобы реализовать целевые задачи социально-экономического развития на этот год, — говорится на официальном сайте Госсовета КНР.

Кроме того, господин Си потребовал не допустить массовых увольнений из-за распространения коронавируса. По его словам, важно уделить повышенное внимание обеспечению условий труда и жизни граждан. Представителям власти нужно стабилизировать потребление и развить сферу Интернет-торговли. Также они должны содействовать возобновлению работы предприятий и организаций.

По состоянию на утро 10 февраля, количество инфицированных коронавирусом превысило 40 тысяч человек, более 900 человек скончались. При этом свыше 3,2 тысячи заразившихся выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что ситуация с 2019-nCoV ещё не достигла пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано.