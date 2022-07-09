Шри-Ланка выгнала своего президента. Поможет ли Россия тропическому острову На Шри-Ланке продолжаются протесты населения, недовольного сильнейшим экономическим кризисом. Зато упавшие цены на отели могут привлечь туристов

Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/EPA/ТАСС

На Шри-Ланке события развиваются стремительно и грозят сделать это чудесное островное государство практически недееспособным на ближайшие если не месяцы, то недели. 9 июля была захвачена резиденция президента Шри-Ланки в правительственном квартале Форт Коломбо в старом центре ланкийской столицы, недалеко от отеля, в котором жил Чехов. Ушел в отставку президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, а следом и премьер-министр Ранил Викрамасингхе. В ходе беспорядков уже пострадали более 30 человек.

Главное требование многотысячных толп протестующих — уход президента и правительства, приведших, по общему мнению, страну к экономическому, политическому и социальному кризису. Основные причины недовольства народа — острая нехватка топлива, газа, и рост цен. Как пояснил NEWS.ru источник в дипломатических кругах, «им просто-напросто жрать готовить не на чем, на острове все пользуются газовыми баллонами, а их нет. И мопеды свои им заправлять нечем, бензина нет». Конечно, это определение оставляет за скобками множество других причин и последствий кризиса, но суть недовольства населения оно передает.

Плохи дела на Шри-Ланке

Главными виновными в нынешнем кризисе ланкийцы считают правящий клан Раджпакса, весьма влиятельный в политическом плане. В 2019 году президентом стал Готабая Раджпакса, которого свергли 9 июля. До того два срока президентское кресло занимал его брат, Махинда Раджпакса, который с 2019 года стал премьером у своего брата Готабаи. Экономика Шри-Ланки ухудшалась все последние годы. После окончания гражданской войны в 2009 году государству требовалось много средств на восстановление (в основном за счет выпуска международных суверенных облигаций), что привело к обширным внешним заимствованиям. Уже в 2017 году, будучи не в состоянии расплатиться с долгами, власти Шри-Ланки отдали Китаю в аренду на 99 лет порт Хамбантота, который ранее китайцы модернизировали в кредит. Также невозможность расплатиться с долгами привела к тому, что власти решили начать печатать больше денег, это вызвало инфляцию. Параллельно с этим в Коломбо планировали отказаться от химических удобрений, перейдя на органическое земледелие. Эта идея привела к падению урожайности. Решение снизить налоги, чтобы привлечь голоса избирателей, еще больше истощило бюджет. Сильным ударом стала пандемия коронавируса, из-за нее объем туристического сектора сократился в пять раз. А после начала спецоперации на Украине повысились цены на бензин, продовольствие и удобрения.

Фото: Pradeep Dambarage/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Готабхая Раджапакса (в центре)

В итоге сегодня объем внешнего долга Шри-Ланки составляет $51 млрд. В середине апреля Шри-Ланка объявила дефолт по выплате госдолга, сделав это в преддверии погашения гособлигаций на $1 млрд. Главным заимодавцем Шри-Ланки является даже не Китай, а Япония, Всемирный банк и Азиатский банк развития.

Откуда взять деньги?

В настоящий момент ситуация на острове остается тревожной. Полиция и армия использует слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпы недовольных, пытающиеся штурмовать и другие правительственные здания в Коломбо. Но при этом существует вероятность, что силовики могут перейти на сторону протестующих. Алкогольные магазины закрылись раньше обычного, чтобы толпа не подогревалась дополнительно. Лидеры ланкийских политических партий организовали срочное совещание, на котором пытаются решить, что делать дальше. Совещание возглавляет спикер парламента Махира Япа Абейвардена, который, по всей вероятности, возглавит переходное правительство — оно должно управлять страной до внеочередных выборов. При этом когда будут назначены выборы — пока неясно. Что интересно, находящийся сейчас неизвестно где свергнутый президент Готабая Раджпакса уведомил лидеров партий, что он «с уважением примет любое решение». Есть надежда, что переходное правительство успокоит на какое-то время недовольных. Однако времени для этого будет не столь много, а экстренно взять большие суммы средств островному государству неоткуда.

Вряд ли Готабая Раджапакса будет держаться за власть, тем более что есть сомнения, что им лояльны вооруженные силы. Все политические партии будут стараться создать новое правительство.

Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/EPA/ТАСС

Тамилы, ранее воевавшие с сингальцами, в данном случае, скорее всего, должны поддержать недовольных. Во-первых, они тоже страдают от кризиса, а во-вторых, клан Раджапакса принимал активное участие в гражданской войне на стороне Коломбо. Собственно, именно во время войны ныне действующие представители клана Раджапакса и набрали политический вес. Другое дело, что тамилы могут попробовать получить что-то впоследствии, когда новые силы начнут делить власть в стране.

Туристу кризис в помощь

Как пишет Telegram-канал Special Lassi, специализирующийся на Южной Азии, разрешить ситуацию можно лишь частично.

Если найти того, кто сейчас даст Шри-Ланке деньги и дешевую нефть, если снизить цены на номера в отелях, то через пару месяцев всё вернётся на круги своя. Но если говорить о том, как избавиться от $51 млрд внешнего долга, то тут в обозримом будущем вариантов не просматривается.

Что интересно, для туристов на Шри-Ланке сейчас весьма комфортно. Протестующие не представляют для них никакой угрозы, к иностранцам на острове традиционно уважительное отношение. Протесты идут в крупных городах и не касаются курортных зон. Цены на отели на фоне происходящего резко упали, на 20–40%. Также в гостиницах есть свои запасы, свои генераторы и вся необходимая инфраструктура, поэтому нехватка топлива, приводящая к остановкам больших электростанций, отельной сферы практически не касается.

Все переговоры о закупке дешевой нефти из России сейчас будут поставлены на паузу. Эти переговоры с Москвой были инициативой президента Готабаи Раджпаксы. Но через некоторое время, когда появится новое правительство, диалог, скорее всего, будет возобновлен, ведь другого выхода у Коломбо, по сути, нет. Российская нефть — очень перспективный шанс для Коломбо помочь своей экономике. Алексей Куприянов руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

В принципе, считает Куприянов, помочь сейчас Шри-Ланке выйти из кризиса — это возможность закрепиться в Индийском океане.

Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но надо помнить, что вместе с этим придется участвовать в непростых политических и экономических делах на острове, выстраивать стратегию, искать союзников среди местных политических партий. Готова ли к такому Россия с учетом санкций и спецоперации — большой вопрос.