Сестра Ким Чен Ына заявила, что Зеленский рискует своей страной Сестра Ким Чен Ына: Зеленский ставит на кон будущее своей страны в конфликте с Россией

Фото: Ryu Seung-Il/Global Look Press

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон (в центре)

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что президент Украины Владимир Зеленский рискует своей страной в конфликте с Россией, пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. По ее мнению, украинский президент, говоря о ядерном оружии, ставит на кон будущее своей страны и ее народа для спасения собственной жизни.

Сестра главы республики также выразила мнение, что Зеленский ошибается, думая, что «ядерный зонтик США может спасти Украину от России».

Ранее эксперты раскрыли, что может ожидать Зеленского после завершения российской спецоперации. По их предположениям, украинский лидер может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, стать главой правительства в изгнании или украинским Макроном, эмигрировать в Израиль. Кроме того, итогом политической карьеры Зеленского может стать трибунал.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее предположил, что Зеленский может сбежать из страны после окончания российской спецоперации или даже до ее завершения. По его мнению, украинский лидер может осесть в какой-либо западной стране и жить безбедно благодаря солидным накоплениям.