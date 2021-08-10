Сестра Ким Чен Ына назвала «безумством» учения Южной Кореи и США

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала «безумством» военные учения Южной Кореи и США. Её слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политик отметила , что предстоящие манёвры являются «самым концентрированным выражением враждебной политики США против КНДР». Учения направлены на то, чтобы задавить Северную Корею силой. Кроме того, они делают опасной ситуацию на Корейском полуострове, считает сестра лидера КНДР.

По мнению Ким Ё Чжон, Южной Корее и США «придётся заплатить соответствующую цену» за совместные учения. И они ещё столкнутся с «более серьёзной угрозой безопасности», раз «игнорируют предупреждения».

Политик также назвала учения репетицией ядерной войны, которую устраивают, чтобы «ещё более идеально осуществлять планы операции» по нанесению превентивного удара по КНДР.

Ранее стало известно, что военные Южной Кореи и США после длительных переговоров захотели провести ежегодные летние совместные учения. Они намечены на период с 16 по 26 августа. Репетиция с целью проверки подготовки военных к манёврам пройдёт в течение четырёх дней в Республике Корея.