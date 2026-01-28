Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 14:50

Семью терзают пожары из-за «проклятия»

В Индии семья покинула дом из-за загадочных пожаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Семья Лакхана Мистри была вынуждена покинуть свой дом из-за серии необъяснимых пожаров, передает Coast to coast. Некоторые жители считают, что причиной бедственного положения стало проклятие, которое наложил садху — святой человек.

По одной из версий, проклятие было произнесено после того, как семья отказалась предложить садху более существенную пищу. С тех пор пожары начали происходить ежедневно, уничтожая множество предметов, включая одежду, еду и постельное белье. Семью особенно тревожит отсутствие электричества, и они недоумевают, как и почему возникают эти таинственные возгорания.

Мистри и его близкие оказались в настолько тяжелой ситуации, что были вынуждены покинуть свой дом и теперь живут на улице. Они взяли с собой лишь самое необходимое, надеясь, что постоянные пожары прекратятся. Местный чиновник посетил семью и предложил провести расследование этого странного случая.

Ранее на французском горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар в пятизвездочном отеле Grandes Alpes. Примерно 100 человек были эвакуированы, никто не пострадал. В борьбе с огнем участвовали 60 специалистов и 50 единиц специальной техники.

Индия
пожары
проклятие
мистика
